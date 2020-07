Coronavirus, positivo a matrimonio nell'ennese: 90 in quarantena

di mad

Milano, 30 lug. (LaPresse) - Scatta l'allarme coronavirus a Nicosia, in provincia di Enna, dopo che un invitato a un matrimonio è risultato positivo al coronavirus: circa 90 persone che avevano partecipato all'evento sono state messe in quarantena. Lo riporta il Giornale di Sicilia. La festa ha avuto luogo il 26 luglio, poi l'uomo è rientrato in Germania, dove lavora, e lì è risultato positivo.

