Coronavirus, positivi 64 dipendenti del Pio Albergo Trivulzio a Milano

di lca

Milano, 5 nov. (LaPresse) - Sono 64 i dipendenti del Pio Alberto Trivulzio di Milano risultati positivi al coronavirus. Lo rende noto la struttura nel bollettino odierno, specificando che sul totale dei 551 dipendenti sottoposti a tampone, altri 20 sono in attesa di referto. Un positivo tra i 727 pazienti, 3 in attesa di referto e 1 falso positivo. "In considerazione dei falsi positivi tra i pazienti, l'azienda sta provvedendo, in accordo con il medico competente, a sottoporre a nuovo tampone anche il personale asintomatico risultato positivo entro venerdì", precisa l'azienda in una nota.

