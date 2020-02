Coronavirus, positiva donna Codogno in vacanza in Trentino: è rientrata

di lrs

Milano, 25 feb. (LaPresse) - "In questo momento non sono presenti contagi che riguardano cittadini trentini. Nella notte ci è giunta notizia della presenza di una donna residente a Codogno ma presente sul territorio trentino risultata positiva". Lo ha detto il presidente della Provincia di Trento, Maurizio Fugatti, in conferenza stampa. "Una famiglia di tre persone: padre, madre e figlio. Queste persone villeggiavano a Dimaro Folgarida, il sindaco è stato interessato e io ho sentito il presidente Fontana. La madre è risultata positiva. Presi i contatti con la Lombardia, la famiglia è rientrata in Lombardia, in accordo con la Regione, e quindi ha lasciato il territorio trentino. La donna è stata trasportata con un'ambulanza trentina in Lombardia", ha aggiunto. "Al momento, non ci risultano contatti particolari con cittadini residenti in Trentino. Erano in un appartamento privato e, quindi, crediamo di aver risolto questa situazione in collaborazione con le autorità sanitarie lombarde e della Regione Lombardia", ha chiarito Fugatti.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata