Coronavirus, positiva a test 82enne di Codogno all'ospedale Piacenza

di ect

Milano, 22 feb. (LaPresse) - "La signora 82enne riscontrata positiva è una cittadina di Codogno, in Lombardia, recatasi all'ospedale di Piacenza per ricevere assistenza". E' quanto si legge in una nota di Regione Emilia Romagna.

