Coronavirus, portano figlia a visita controllo post-trapianto: multati

di fbg/scp

Grosseto, 17 apr. (LaPresse) - Portano la figlia di 8 anni a un controllo post-trapianto ma vengono multati mentre viaggiano sull'Aurelia per aver disatteso alle misure di contenimento per l'emergenza da coronavirus. Una sanzione di 533 euro è stata inflitta a una famiglia di Grosseto che ieri era in viaggio per una visita di controllo prevista all'ospedale Santa Chiara di Pisa, dopo che la bimba ha subito un trapianto di midollo osseo, dovuto ad una leucemia mieloide acuta. Il padre ha deciso di contestare la multa, come ha fatto sapere l'avvocato Simone Falconi.

