Proteste contro Dpcm, polizia carica manifestanti a Firenze: scontri in via Calzaioli

Firenze, 30 ott. (LaPresse) - La centralissima via Calzaioli, a Firenze, è teatro di scontri tra la polizia, in assetto antisommossa, e circa 500 manifestanti di estrema destra che tentavano di raggiungere piazza della Signoria per gridare il dissenso al governo per la gestione dell'emergenza Coronavirus. Dopo una prima carica di alleggerimento, le forze dell'ordine, fatte bersaglio del lancio di bottiglie di vetro e anche di una bomba carta, hanno disperso nuovamente, con una seconda carica, i manifestanti, molti dei quali rifugiatisi nelle vie laterali.

