Coronavirus, più ricoverati con sintomi e pazienti in intensiva

di lrs

Milano, 5 lug. (LaPresse) - In Italia sono 74 i posti occupati in terapia intensiva da pazienti affetti da Covid-19, tre in più di ieri ma cinque in meno di venerdì scorso, quando erano 79. È quanto emerge dai dati comunicati oggi dal ministero della Salute. I ricoverati con sintomi, invece, sono 945 contro i 940 registrati nelle 24 ore precedenti, ma 11 in meno rispetto a venerdì. Sono, invece, 13.623 gli italiani positivi al coronavirus in isolamento domiciliare.

