Coronavirus, Piemonte lancia campagna per ripartenza turismo

Bellezza singolare', 'Gusto singolare', 'Libertà singolare', e 'Spirito singolare': sono questi gli slogan che accompagneranno, nei prossimi 6 mesi, la nuova campagna di comunicazione della Regione Piemonte in Italia e nei Paesi dell’area Schengen per il rilancio turistico post-Covid. L'iniziativa rientra nel più ampio pacchetto messo a punto dalla Regione, con un investimento complessivo di circa 1,3 mln di euro, ed è frutto di un importante lavoro di squadra voluto e realizzato dall’Assessorato e dalla Direzione regionale Cultura, Turismo e Commercio, insieme a VisitPiemonte, Unioncamere, a tutte le Agenzie Turistiche Locali, le Camere di commercio e i Consorzi turistici regionali. La campagna è stata presentata oggi alla presenza del presidente Alberto Cirio, del vicepresidente Fabio Carosso e dell'assessore al Turismo Vittoria Poggio. Il piano di comunicazione e promozione multilingue - inglese, francese e tedesco, oltre all’italiano - si articola su quattro livelli: una campagna advertising “ombrello” evocativa delle attrattive piemontesi; una campagna social, e un’attività redazionale. Infine, è prevista un’attività di coinvolgimento dei visitatori, in partnership con Lonely Planet, con un concorso su Instagram e alcuni viaggi-premio in Piemonte. Oggi 7 luglio parte anche la vendita dei voucher vacanza che permettono ai visitatori di trascorrere tre notti in strutture ricettive (hotel, B&B, campeggio, alloggio, agriturismo) pagandone solamente una. Un’opportunità arricchita dall’ulteriore bonus che propone uno sconto del 50% su varie esperienze e servizi turistici collegati ad un soggiorno in Piemonte.