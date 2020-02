Coronavirus, Piacenza: Domani chiuse scuole e rinviati eventi pubblici

di lcl

Milano, 21 feb. (LaPresse) - Il sindaco di Piacenza Patrizia Barbieri "in via esclusivamente precauzionale e cautelativa" ha disposto con un'ordinanza la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado (compresi gli asili nido e le scuole dell'infanzia) con conseguente sospensione della attività educativa per domani e il rinvio "a data da destinarsi" di tutte le manifestazioni sportive e degli eventi pubblici legati ai festeggiamenti del carnevale per le giornate di domani e di domenica.

L'ordinanza è stata emessa "Alla luce dei provvedimenti assunti nelle aree confinanti della Regione Lombardia in seguito agli episodi di coronavirus" d'intesa con la prefettura, con l'asl e con l'Autorità centrale.

