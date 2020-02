Coronavirus, Patuanelli: Stiamo valutando alcune misure

di lrs/mad

Milano, 12 feb. (LaPresse) - Sul coronavirus "noi stiamo valutando alcune misure che poi potrebbero avere, nelle difficoltà, un effetto positivo". Lo ha detto il ministro dello Sviluppo economico, Stefano Patuanelli, in conferenza stampa nella sede di Assolombarda, a Milano. "Stiamo cercando di individuare dei sistemi incentivanti - ha aggiunto - per riportare le produzioni in Italia. E poi pensiamo, ad esempio, alla sospensione delle rate dei mutui e delle imposizioni fiscali, ne parleremo già domani nel Consiglio dei ministri. Dobbiamo fare uno screening, c'è bisogno di capire esattamente quali sono i settori che stanno pagando questa situazione e poi valutare le misure adeguate". A proposito delle risorse, "il ministro degli Esteri ha già annunciato uno stanziamento da 300 milioni per le imprese italiane all'estero. Il ministro dell'Economia, Gualtieri, ha parlato di una disponibilità complessiva di un miliardo", ha aggiunto.

