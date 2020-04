Coronavirus, Pasqua blindata: a Milano 10 mila persone controllate, quasi 500 sanzioni

Sono 10.319 le persone controllate ieri, nel giorno di Pasqua, dalle forze dell'ordine in provincia di Milano. 487 quelle sanzionate per aver violato le disposizioni per il contenimento del contagio da coronavirus. Lo comunicfa la prefettura del capoluogo lombardo. Una persona è stata denunciata per false dichiarazioni a pubblico ufficiale. Controllati inoltre 1.704 esercizi commerciali.



