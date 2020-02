Coronavirus, partito per l'Italia aereo con a bordo Niccolò

di mbb/ddn/abf

Roma, 14 feb. (LaPresse) - Dopo tutti i controlli del caso, è partito da Wuhan l'aereo dell'Aeronautica militare che riporterà in Italia Niccolò Cicogna, il 17enne rimasto bloccato in Cina in piena emergenza coronavirus. E' quanto spiegano fonti della Difesa.

