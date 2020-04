Coronavirus, Papa: Stiamo combattendo pandemia ma impegno anche contro malaria

di lrs

Milano, 26 apr. (LaPresse) - "Ieri ricorreva la Giornata mondiale delle Nazioni Unite contro la malaria. Mentre stiamo combattendo la pandemia di coronavirus, dobbiamo portare avanti anche l'impegno per prevenire e curare la malaria, che minaccia miliardi di persone in molti Paesi. Sono vicino a tutti i malati, a quanti li curano, e a coloro che lavorano perché ogni persona abbia accesso a buoni servizi sanitari di base". Così Papa Francesco in occasione della preghiera del Regina Coeli dalla Biblioteca del Palazzo Apostolico Vaticano.

