Coronavirus, Papa: Si esce migliori da pandemia solo con solidarietà

di abf

Roma, 2 set. (LaPresse) - "L'attuale pandemia ha evidenziato la nostra interdipendenza: siamo tutti legati, gli uni agli altri, sia nel male che nel bene. Perciò, per uscire migliori da questa crisi, dobbiamo farlo insieme, tutti quanti, nella solidarietà". Lo ha detto Papa Francesco durante l'udienza generale.

"Come famiglia umana abbiamo l'origine comune in Dio; abitiamo in una casa comune, il pianeta-giardino in cui Dio ci ha posto; e abbiamo una destinazione comune in Cristo.Ma quando dimentichiamo tutto questo, la nostra interdipendenzadiventa dipendenzadi alcuni da altri, aumentando la disuguaglianza e l'emarginazione; si indebolisce il tessuto sociale e si deteriora l'ambiente", ha aggiunto.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata