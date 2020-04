Coronavirus, Papa: Questa non è Chiesa, uscire dal tunnel

di lrs

Milano, 17 apr. (LaPresse) - "Questa familiarità con il Signore, dei cristiani, è sempre comunitaria. Sì, è intima, è personale ma in comunità. Una familiarità senza comunità, una familiarità senza il pane, una familiarità senza la Chiesa, senza il popolo, senza i sacramenti è pericolosa". Così Papa Francesco durante l'omelia della Messa a Casa Santa Marta, a Roma, stando a quanto riporta 'Vatican News'. "C'è un grande popolo: stiamo insieme, ma non insieme. Anche il Sacramento: oggi ce l'avete, l'Eucaristia, ma la gente che è collegata con noi, soltanto la Comunione spirituale. E questa non è la Chiesa: questa è la Chiesa di una situazione difficile, che il Signore lo permette, ma l'ideale della Chiesa è sempre con il popolo e con i Sacramenti. Sempre", aggiunge il Pontefice. A suo dire, "dobbiamo uscire dal tunnel per tornare insieme".

