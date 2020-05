Coronavirus, Papa: Quest'anno ci rechiamo spiritualmente nei santuari mariani

di scp

Città del Vaticano, 3 mag. (LaPresse) - "Abbiamo da poco iniziato maggio, mese mariano per eccellenza, durante il quale i fedeli amano visitare i santuari dedicati alla Madonna. Quest'anno, a causa della situazione sanitaria, ci rechiamo spiritualmente in questi luoghi di fede e di devozione, per deporre nel cuore della Vergine Santa le nostre preoccupazioni, le attese e i progetti per il futuro". Così Papa Francesco dopo il Regina Caeli.

