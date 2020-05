Coronavirus, Papa: Prepariamo il domani, senza visione d'insieme non c'è futuro

di scp

Torino, 2 mag. (LaPresse) - "Cogliamo questo momento della pandemia come una prova per preparare il domani di tutti. Perché senza una visione d'insieme non ci sarà futuro per nessuno". Così Papa Francesco su Twitter.

