Coronavirus, Papa: Preghiamo per governanti, devono prendere decisioni impopolari

di rib/vln

Città del Vaticano, 12 mar. (LaPresse) - "Continuiamo a pregare insieme, in questo momento di pandemia, per gli ammalati, per i familiari, per i genitori con i bambini a casa … ma soprattutto io vorrei chiedervi di pregare per le autorità: loro devono decidere e tante volte decidere su misure che non piacciono al popolo. Ma è per il nostro bene. E tante volte, l'autorità si sente sola, non capita. Preghiamo per i nostri governanti che devono prendere la decisione su queste misure: che si sentano accompagnati dalla preghiera del popolo". Lo ha detto Papa Francesco questa mattina, durante la messa a Santa Marta riportata da Vatican News.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata