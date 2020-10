Coronavirus, Papa: Passata crisi, non cadere in consumismo febbrile

di rib/mad

Città del Vaticano, 4 ott. (LaPresse) - “Passata la crisi sanitaria, la peggiore reazione sarebbe quella di cadere ancora di più in un febbrile consumismo e in nuove forme di auto-protezione egoistica”. Lo scrive Papa Francesco nell'enciclica ‘Fratelli Tutti', in una riflessione sulle conseguenze della pandemia.

