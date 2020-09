Coronavirus, Papa: Mostrati limiti scienza, in crisi scala valori potere e denaro

di lrs/scp

Cernobbio (Como), 4 set. (LaPresse) - "A livello culturale generale, tanto altro ha insegnato questa prova. Ci ha, infatti, mostrato la grandezza della scienza ma anche i suoi limiti; ha messo in crisi la scala di valori che pone al vertice il denaro e il potere". Così Papa Francesco nel messaggio inviato al Forum 'The European House-Ambrosetti' appena iniziato a Cernobbio (Como) a proposito del Covid-19. "Ha riproposto - con lo stare a casa insieme, genitori e figli, giovani e anziani - fatiche e gioie delle relazioni; ha costretto a fare a meno del superfluo e andare all'essenziale. Ha abbattuto - sottolinea il Pontefice - le fragili motivazioni che sostenevano un certo modello di sviluppo. Di fronte a un futuro che appare incerto e difficile, soprattutto a livello sociale ed economico, siamo invitati a vivere il presente discernendo ciò che rimane da ciò che passa, ciò che è necessario da ciò che non lo è".

