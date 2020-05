Coronavirus, Papa: I governanti superino le differenze e siano uniti

di scp

Roma, 2 mag. (LaPresse) - "Preghiamo oggi per i governanti che hanno la responsabilità di prendersi cura dei loro popoli in questi momenti di crisi: capi di Stato, presidenti di governo, legislatori, sindaci, presidenti di Regioni. Perché il Signore li aiuti e dia loro forza, perché il loro lavoro non è facile. E che quando ci siano differenze tra loro, capiscano che, nei momenti di crisi, devono essere molto uniti per il bene del popolo, perché l'unità è superiore al conflitto". Così Papa Francesco nel corso della messa a Casa Santa Marta.

