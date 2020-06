Coronavirus, Papa: Fase acuta superata, ma non cantare vittoria troppo presto

di abf

Roma, 7 giu. (LaPresse) - "Saluto tutti voi, romani e pellegrini: i singoli fedeli, le famiglie e le comunità religiose. Anche la vostra piccola presenza in piazza è segno che in Italia la fase acuta dell'epidemia è superata, anche se rimane la necessità di seguire con cura le norme vigenti, sono norme che ci aiutano". Così Papa Francesco dopo l'Angelus in Piazza San Pietro.

"Non bisogna cantare troppo presto la vittoria", ha aggiunto.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata