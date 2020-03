Coronavirus, Papa: Autorità evitino tragedie in carceri sovraffollate

di mad

Milano, 29 mar. (LaPresse) - "In questo momento il mio pensiero va in modo speciale a tutte le persone che patiscono la vulnerabilità di essere costretti a vivere in gruppo, case di riposo, caserme, in modo speciale vorrei menzionare le persone nelle carceri. Le carceri sovraffollate potrebbero diverntare una tragedia. Chiedo alle autorità di essere sensibili e di prendere le misure necessarie per evitare tragedia future". Lo ha detto, parlando a braccio, Papa Francesco al termine dell'Angelus, prima di tornare a raccomandarsi ai fedeli: "Non dimenticatevi di pregare per me".

