Coronavirus, Papa: Aiuto Maria per affrontare prova con più fede e speranza

di lrs

Milano, 26 apr. (LaPresse) - "Tra pochi giorni inizierà il mese di maggio, dedicato in modo particolare alla Vergine Maria. Con una breve lettera - pubblicata ieri - ho invitato tutti i fedeli a pregare in questo mese il santo Rosario, insieme, in famiglia o soli, con una delle due preghiere che ho messo a disposizione di tutti. La nostra Madre ci aiuterà ad affrontare con più fede e speranza il tempo di prova che stiamo attraversando". Lo ha detto Papa Francesco in occasione della preghiera del Regina Coeli dalla Biblioteca del Palazzo Apostolico Vaticano.

