Coronavirus, Papa: Accolgo proposta giornata preghiera e digiuno tutte le fedi 14 maggio

di scp

Città del Vaticano, 3 mag. (LaPresse) - "Poiché la preghiera è un valore universale, ho accolto la proposta dell'Alto comitato per la fratellanza umana affinché il prossimo 14 maggio i credenti di tutte le religioni si uniscano spiritualmente in una giornata di preghiera, digiuno e opere di carità, per implorare Dio di aiutare l'umanità a superare la pandemia di coronavirus. Ricordatevi: il 14 maggio tutti i credenti insieme, di diverse tradizioni, per pregare, digiunare e fare opere di carità". Così Papa Francesco dopo il Regina Caeli.

