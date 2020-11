Coronavirus, Palermo (Assomed): Terapie intensive sature tra pochi giorni

di lgu/mad

Milano, 2 nov. (LaPresse) - "In uscita dai pronto soccorso, e mi riferisco ai pazienti già valutati, abbiamo una difficoltà di collocamento nei reparti Covid, nelle terapie intensive e in quelle subintensive. Entro il 10 novembre ci aspettiamo una saturazione totale delle terapie intensive perché in molte regioni siamo già al livello soglia del 30%, perché gli altri posti sono occupati da malati di altre patologie. C'è un estremo allarme nella trincea ospedaliera. Il personale poi viene da un lungo periodo di stress psicofisico sopportato durante la prima fase, ma resta lì a combattere". Lo ha detto a LaPresse Carlo Palermo, il presidente del sindacato dei medici italiani Assomed.

