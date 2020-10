Coronavirus, Osservasalute: Nella seconda ondata meno decessi

di lca

Milano, 27 ott. (LaPresse) - Decessi per Covid-19 ridotti in questo inizio di seconda ondata rispetto alla prima, il numero di decessi tra febbraio e marzo aumentava giornalmente del 4,6%, mentre tra settembre e ottobre l'incremento è sceso sensibilmente, attestandosi allo 0,13%. È quanto emerge dal report sull'emergenza coronavirus in Italia aggiornato al 24 ottobre dell'osservatorio nazionale sulla salute nelle regioni italiane coordinato dal professor Walter Ricciardi, direttore dell'osservatorio e ordinario di igiene generale e applicata all'università Cattolica di Roma e dal dottor Alessandro Solipaca, direttore scientifico dell'osservatorio. Rispetto alla prima fase - precisa il report - è confortante la "sensibile riduzione dei decessi, dovuta sia a una maggiore capacità di cura sia a una popolazione meno fragile. Questa ultima considerazione nasce dal fatto che nella prima fase sono decedute le persone più anziane e quindi meno in grado di resistere al virus, nonché dalla probabile diminuzione della popolazione suscettibile".

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata