Coronavirus, Osservasalute: 7 Regioni sono da codice rosso per ricoveri

di lca

Milano, 27 ott. (LaPresse) - La curva dei contagi da coronavirus ha assunto di nuovo un andamento esponenziale, la preoccupazione maggiore è che la crescita possa tornare ad aumentare la pressione sulle strutture ospedaliere, in particolare nelle terapie intensive con 7 Regioni già in codice rosso, cioè che mostrano un aumento dei ricoveri in ospedale e nelle terapie intensive molto sostenuto se confrontato con quello della fase acuta registrata ad aprile. È quanto emerge dal report aggiornato al 24 ottobre dell'osservatorio nazionale sulla salute nelle regioni italiane coordinato dal professor Walter Ricciardi, direttore dell'osservatorio e ordinario di igiene generale e applicata all'università Cattolica di Roma e dal dottor Alessandro Solipaca, direttore scientifico dell'osservatorio.

