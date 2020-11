Coronavirus, Osapp: In 2 settimane +600% contagi in carcere

di scp

Torino, 12 nov. (LaPresse) - Nelle carceri si registra "un costante aumento (circa il 600% in due settimane) dei contagi da COVID19 sia nel personale, in particolare di polizia penitenziaria, e sia nell'utenza detentiva", che desta "grave e motivata preoccupazione". Lo afferma il segretario generale del sindacato della polizia penitenziaria Osapp, Leo Beneduci, in una lettera al ministro della Giustizia Alfonso Bonafede, al sottosegretario Vittorio Ferraresi e al capo del Dap Bernardo Petralia.

