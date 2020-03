Coronavirus, Ordine medici: Bene misure governo per sicurezza cittadini

di lcl

Milano, 10 mar. (LaPresse) - "Apprezziamo e sosteniamo il nuovo decreto del presidente del Consiglio dei ministri, pubblicato ieri sera in Gazzetta Ufficiale, che dichiara tutta l'Italia 'zona protetta', estendendo le misure urgenti per contenere la diffusione dell'epidemia di covid-19 all'intero territorio nazionale". È positivo il giudizio del presidente della Federazione nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e Odontoiatri (FNOMCeO), Filippo Anelli, sul nuovo provvedimento annunciato nella serata di ieri in conferenza stampa dal presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, e subito pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

"Come affermato ancora ieri sera dal Ministro della Salute Roberto Speranza, insieme ce la faremo - continua Anelli - I sacrifici, le limitazioni alle normali attività che il Governo ci richiede hanno un obiettivo più alto e grande, la tutela della nostra salute. È necessario ora che tutti siamo responsabili e forniamo il nostro contributo".

