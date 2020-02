Coronavirus, Oms: Pronti ad aiutare ministero Salute in Italia

di ect

Milano, 23 feb. (LaPresse) - "Il team di Who Europe e ECDC è pronto per aiutare il ministero della Salute". Così su Twitter il direttore per l'Europa dell'Oms Hans Kluge.

