Coronavirus, oltre 3mila casi a Milano e Varese: 1.356 a Como

Milano, 10 nov. (LaPresse) - Sono 3.336 i nuovi casi di coronavirus registrati in provincia di Milano, di cui 1.339 in città. Boom anche in provincia di Varese con 3.081 positivi. Lo riporta il bollettino giornaliero fornito dalla Regione Lombardia. Da segnalare anche i 1.356 contagi di Como e gli 860 della provincia di Monza e Brianza. Casi in tripla cifra anche nelle altre province. Ecco la situazione nel dettaglio: Bergamo 407 positivi, Mantova 331, Brescia 319, Pavia 307, ecco 274, Sondrio 152, Cremona 133 e Lodi 107.

