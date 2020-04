Coronavirus, oggi in Lombardia +768 casi

Milano, 29 apr. (LaPresse) - Oggi in Lombardia le persone risultate positive al coronavirus sono 768, per un totale di 75.134 casi da inizio emergenza. E' stato illustrato nel corso del quotidiano punto stampa dall'assessora a Istruzione, formazione e lavoro di Regione Lombardia, Melania Rizzoli. I ricoverati in terapia intensiva sono 634, -21 nelle ultime 24 ore; i ricoverati non in terapia intensiva sono 7.120 (-160); i dimessi 50.347 (+864), di cui 21.978 con un passaggio in ospedale (+304).

