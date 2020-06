Coronavirus, oggi 23 nuovi morti: totale 34.767

di lrs

Milano, 30 giu. (LaPresse) - Sono 23 i morti registrati in un giorno per il coronavirus, con il totale che sale a quota 34.767 dall'inizio dell'emergenza. Ieri erano stati segnalati solo 6 deceduti in più. È quanto emerge dai dati comunicati dal ministero della Salute.

