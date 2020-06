Coronavirus, oggi 126 nuovi contagi

di mad

Milano, 29 giu. (LaPresse) - Sono 126 oggi i nuovi casi di coronavirus registrati in Italia, secondo i dati comunicati dal ministero della Salute. Il dato è in discesa rispetto a ieri in flessione rispetto a ieri, quando erano stati 174. Il numero totale dei casi sale a 240.436.

