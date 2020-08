Coronavirus: nuova zona rossa in Campania, è allarme a Sant'Antonio Abate

Registrati 27 nuovi positivi, il Comune in provincia di Napoli corre ai ripari

(LaPresse) Nuova zona rossa in Campania. A Sant’Antonio Abate, comune del Napoletano, registrati 27 nuovi positivi. Il sindaco ha firmato un’ordinanza per disporre la chiusura di Comune, cimitero, chiese e parchi pubblici. Stop anche per le palestre e i centri di aggregazione. Il provvedimento del primo cittadino fa seguito a quello firmato dal presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca.