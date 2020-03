Coronavirus, nuova vittima in Piemonte: salgono a 13

di mad

Torino, 9 mar. (LaPresse) - È deceduto in mattinata all'ospedale San Giovanni Bosco di Torino un uomo di 76 anni, torinese, affetto da molteplici patologie, risultato positivo al test sul coronavirus. Salgono a 13 i decessi di persone positive in Piemonte. Sono al momento 50 i pazienti ricoverati in terapia intensiva. Lo comunica la Regione.

