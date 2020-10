Coronavirus, nuova protesta in piazza a Napoli: Cura peggiore del male

di lrs

Milano, 25 ott. (LaPresse) - Centinaia di persone sono scese in piazza anche stasera per le vie di Napoli per protestare contro le chiusure decise dal governo. I manifestanti espongono cartelli e scandiscono cori. "Quando la cura è peggiore del male, Portici si ribella contro il nuovo Dpcm", si legge in uno degli striscioni esposti. Qualcuno canta anche l'inno di Mameli.

