Coronavirus, nuova ordinanza Veneto: Ok a sport di contatto, tpl a piena capienza

di scp

Torino, 26 giu. (LaPresse) - La Regione Veneto adotterà nelle prossime ore un'ordinanza che sarà valida fino al 10 luglio. Prevede per il trasporto pubblico locale "la capienza da omologazione, obbligo di mascherina e igienizzazione, obbligo, da quando si sale a quando si scende", senza che vengano ridotti i mezzi. Tornano i quotidiani e i giornali negli esercizi commerciali, possibilmente in più copie. Lo ha annunciato il governatore Luca Zaia. "Lo sport di contatto e di squadra è autorizzato", disinfettandosi e se non si hanno sintomi, riaprono le saune, non il bagno turco. Sono ammesse le processioni religiose, le manifestazioni itineranti e i cortei, con l'obbligo di rispettare il distanziamento di almeno un metro o, se impossibile, con l'uso di mascherine. L'ordinanza prevede poi la riapertura delle attività commerciali in area ospedaliera, degli ippodromi e delle aste e la possibilità di tonare a fare formazione in presenza dei dipendenti. "Questa è una delle ordinanze più toste che abbiamo fatto", ha rimarcato Zaia.

