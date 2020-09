Coronavirus, nel Barese positivi 78 dipendenti azienda

Milano, 8 set. (LaPresse) - Sono 78 i positivi in un'azienda ortofrutticola di Polignano a Mare, in provincia di Bari. Lo rende noto il sindaco della cittadina turistica, Domenico Vitto, che su Facebook scrive: "Non sappiamo ancora quanti di questi positivi vivono a Polignano, ma è evidente che la situazione è delicata come non mai".

