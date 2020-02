Coronavirus, negativi tutti i test in Valle d'Aosta: no contagi, nè sospetti

di scp

Milano, 26 feb. (LaPresse) - L'unità di crisi istituita dalla Regione Valle d'Aosta, sotto il coordinamento della Protezione civile regionale e con il coinvolgimento dell'Azienda Usl della Valle d'Aosta e della Centrale unica del soccorso, per la gestione dell'emergenza coronavirus sul territorio valdostano, segnala che anche l'ultimo test effettuato sul tampone inviato ieri all'ospedale Amedeo Savoia di Torino ha dato esito negativo. Tutti i test effettuati sul territorio regionale hanno quindi dato esito negativo, "non esistono casi di coronavirus, nemmeno sospetti, in Valle d'Aosta", rimarca la Regione.

