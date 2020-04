Coronavirus, nato consorzio europeo per sviluppare vaccino

di mrc

Torino, 23 apr. (LaPresse) - Un consorzio pan-europeo per sviluppare in modo rapido il vaccino contro il coronavirus. E' quanto annunciato dall'azienda italiana ReiThera, la tedesca leukocare Ag e la belga Univercells S.a., in una nota. Le tre aziende prevedono una "collaborazione strategica per lo sviluppo e la produzione su larga scala di un nuovo vaccino contro il Covid-19 basato su un vettore virale". Gli studi clinici sul vaccino "dovrebbero arrivare in estate" per poi passare "alla produzione su larga scala poco dopo".

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata