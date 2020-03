Coronavirus, morto un secondo detenuto nel carcere di Modena

di mad

Milano, 8 mar. (LaPresse) - Ci sarebbe una seconda vittima tra i detenuti nel corso della rivolta nel carcere di Modena, secondo quanto apprende LaPresse dal sindacato Uilpa. I detenuti sono in rivolta in varie parti d'Italia per protestare contro le restrizioni dovute all'emergenza coronavirus.

