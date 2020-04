Coronavirus, morto un altro medico: totale sale a 140

di lrs

Milano, 20 apr. (LaPresse) - E' Oscar Ros, 61 anni, specialista in Igiene e medicina preventiva della direzione sanitaria unità di crisi dell'ospedale di Vimercate (Monza e Brianza) il 140esimo medico morto in Italia per il coronavirus. È quanto si apprende dalla Fnomceo (Federazione nazionale degli Ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri).

