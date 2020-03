Coronavirus, morto medico mantovano: totale deceduti sale a 14

di lrs

Milano, 19 mar. (LaPresse) - Si aggrava il bilancio dei medici uccisi dal coronavirus: sono 14, in totale, quelli morti in Italia. L'ultimo a perdere la vita è Franco Galli, medico di base di Medole, in provincia di Mantova. Lo fa sapere la Fnomceo, Federazione nazionale degli Ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri.

