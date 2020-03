Coronavirus, morto al San Martino di Genova 79enne savonese

di mad

Genova, 5 mar. (LaPresse) - La Direzione Sanitaria dell'Ospedale Policlinico San Martino di Genova ha comunicato che un paziente di 79 anni residente in provincia di Savona, ricoverato al San Martino, è deceduto stamani.

L'anziano era stato inizialmente gestito dall'equipe del reparto di Malattie Infettive dell'Ospedale di Savona per una grave broncopolmonite bilaterale ma presentando un quadro clinico molto complesso si è deciso di centralizzarlo al San Martino a mezzanotte, nel reparto di Rianimazione. Il paziente era transitato nell'area rossa del Veneto. Il paziente deceduto, precisa il San Martino, non risultava nel bollettino di ieri, in quanto trasferito da Savona questa notte.

