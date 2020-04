Coronavirus, morti altri quattro medici: totale sale a 116

di mad

Milano, 14 apr. (LaPresse) - Altri quattro medici si aggiungono al triste elenco, aggiornato dalla Federazione nazionale degli Ordini dei medici (Fnomceo), delle vittime del coronavirus. Si tratta di Luigi Ciriotti, medico di medicina generale in pensione, non in servizio, Sebastiano Carbè, anche lui medico pensionato non in servizio, ex dirigente medico pronto soccorso, Maurizio Bertaccini, medico di medicina generale, e Domenico Fatica, odontoiatria. Sono finora in totale 116 i medici morti dall'inizio dell'emergenza in Italia.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata