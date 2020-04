Coronavirus, morti altri 2 infermieri: totale sale a 30

di scp

Torino, 15 apr. (LaPresse) - Sale ancora il bilancio degli infermieri morti per il coronavirus, con 2 nuovi decessi e il totale che arriva a 30. Lo segnala la Fnopi, Federazione nazionale ordini professioni infermieristiche, che segnala che la maggior parte lavorava in ospedale, il 33,6% in Rsa e strutture territoriali, gli altri per il 118.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata