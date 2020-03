Coronavirus, morti 51 medici: ultime vittime a Piacenza, Napoli e Pesaro

di lrs

Milano, 27 mar. (LaPresse) - Si allunga l'elenco dei medici morti in Italia per il coronavirus. Il bilancio della Fnomceo (Federazione nazionale degli Ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri) segnala 51 decessi. Le ultime vittime si registrano a Napoli, dove ha perso la vita Maurizio Galderisi, cardiologo e professore di Medicina Interna all'Università Federico II, 65 anni, e a Pesaro, città in cui è morto Leone Marco Wischkin, 71 anni, medico internista. Prima di lui hanno perso la vita tre dottori di Piacenza, due medici di medicina generale, il 74enne Abdel Sattar Airoud e il 73enne Giuseppe Maini, e il pediatra Luigi Rocca, 93 anni.

