Coronavirus, Miozzo(Cts): 4564 minori contagiati, 4 i morti

di abf

Roma, 10 giu. (LaPresse) - "I casi di contagio che hanno interessato i minori di 18 anni in Italia, sono stati 4.564, l'1,9% della popolazione interessata dal contagio". Lo ha detto il coordinatore del Comitato tecnico scientifico Agostino Miozzo in audizione in Commissione Cultura alla Camera. "La maggior parte sono giovani dai 7 ai 17 anni. La maggioranza è stata gestita a domicilio: un centinaio in ospedale e sono sono morti", ha aggiunto.

